Детям весело, и это главное: почему прыжковый турнир на Кубке Первого канала не был похож на соревнование

Марк Кондратюк выиграл личный турнир во время фестиваля прыжков на Кубке Первого канала и получил чек в 500 тыс. рублей. Два других призовых места заняли Камила Валиева и Евгений Семененко. В групповых состязаниях победу отпраздновала команда Анны Щербаковой, причём сама фигуристка удачно приземлила в решающем раунде каскад четверной флип — ойлер — тройной сальхов. Однако в целом качество исполнения элементов фигуристами на протяжении всего дня оставляло желать лучшего.

В пятницу Кубок Первого канала был официально открыт прыжковым фестивалем. В первом раунде спортивные пары и одиночники исполняли ключевые технические элементы, во втором одиночники соревновались в сольных прыжках, в третьем участникам предписывалось продемонстрировать каскад из пяти прыжков.

После первого вида программы (пары исполняли по два различных выброса и подкрутку) в лидеры вышла команда «Красная машина», за которую выступали серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их соперниками были накануне утратившие статус действующих чемпионов мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также подающие надежды Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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Насколько солидным, несмотря на внешнюю развлекательность, может стать турнир в Саранске, прекрасно сформулировала тренер двух питерских пар Тамара Москвина.

«Здесь выступают четыре сильнейшие российских пары, из которых три — лучшие дуэты мира. Все прекрасно понимают, что их будут сравнивать друг с другом. И подспудно сидит в голове, что в такой компании неприлично выглядеть плохо или даже средне. Соответственно надо держать определённый уровень мастерства», — сказала тренер.

Вся серьёзность первого дня турнира на выступлениях пар, впрочем, и закончилась. По сольным именам Кубок Первого канала мог дать фору любому международному турниру. Команду «Красных» возглавила олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, под чьим началом объединились одиночники Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

В составе «синей» команды под предводительством чемпиона Европы и одного из победителей олимпийского командного турнира Марка Кондратюка, предстояло выступить Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой, Евгению Семененко, Александру Самарину, Майе Хромых и самой юной из участников Веронике Жилиной.

Правила прыжкового турнира были просты: за каждый раунд команде-победителю начисляется одно очко, за последний, где одиночники соперничают в каскадах — два. При равном счёте победителя определяют, выражаясь хоккейным языком, буллиты: разнообразные сочетания прыжков, где спортсмены поочерёдно выходят друг против друга.

Феерии не получилось. Количество брака в прыжковой «одиночной» части с самого начала оказалось столь велико, что продолжать говорить о какой бы то ни было соревновательности можно было с большой натяжкой.

Со спортивной точки зрения можно было отметить всего два незаурядных момента: четверной лутц Самарина, исполненный на 16,79 балла, и флип олимпийской чемпионки Щербаковой, за который спортсменка получила вторую сумму — 15,62. Оба прыжка были исполнены идеально и стали реальной иллюстрацией потенциала спортсменов безо всяких скидок на шоу-характер мероприятия.

Всё остальное можно было исчерпывающе проиллюстрировать фразой одного из зрителей: «Детям весело, и это главное».

Когда спортивная честь мероприятия оставляет желать лучшего, на первый план выходит организация. Но и здесь возникали вопросы. Формат турнира не предусматривал общения спортсменов с журналистами, но это, пожалуй, оказалось к лучшему: задавать умные вопросы при столь несерьёзном, мягко говоря, уровне мероприятия, было бы просто неловко.

Возможно, стоило проводить прыжковый турнир не при традиционном, а при сценическом свете: в этом случае ошибки участников воспринимались бы не столь критично. Хотя, возможно, всё дело было в преждевременно и неоправданно завышенных ожиданиях: турнир в Саранске до его начала негласно позиционировался как некая российская альтернатива проходящему в эти дни во Франции чемпионату мира, а делать этого, как выясняется, вовсе не стоило.

Тем более что всего за день до начала гала-шоу в России на мировом первенстве в Монпелье успели отсоревноваться в коротких программах мужчины, где сразу четыре спортсмена превысили гроссмейстерскую отметку в 100 баллов, исполнив на четверых восемь совершенно блестящих четверных прыжков, включая наиболее сложные лутц и флип. То есть, показали уровень, о котором любой из российских мужчин-одиночников, судя по степени своей готовности, мог только мечтать.

Но если вынести за скобки не слишком удавшийся спортивный сценарий, в остатке получится весьма милый «капустник», где никакие ошибки и падения не портят настроения ни спортсменам, ни тренерам, ни, тем более, зрителям.

«Красная машина» в командном первенстве в итоге победила. Во многом благодаря удачному каскаду Щербаковой, который судьи оценили в 20,86 балла. Завершился же прыжковый фестиваль личным турниром, в котором победили исключительно представители команды «синих»: Кондратюк, получивший главный приз — чек в полмиллиона рублей, Валиева и Семененко. К концу дня все трое явно разлетались, что побудило ведущего — олимпийского чемпиона Алексея Ягудина — вслух задаться риторическим вопросом: «Ну и где все вы были раньше?».

В субботу и воскресенье участники турнира выступят с короткими и произвольными программами.