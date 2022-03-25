Навка — о словах американской журналистки: она оскорбила себя и всю свою страну

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.

«Она всё сказала в своих словах. Мне кажется, что этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Напомним, что журналистка USA Today написала в Twitter: «Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы выиграли первую с 1979 года золотую медаль в парном катании».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Бреннан.