Тарасова — о словах американской журналистки: этих негодяев обсуждать не хочется

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американского спортивного обозревателя Кристин Бреннан о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира 2022 года.
Тарасова — о словах американской журналистки: этих негодяев обсуждать не хочется
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Этих негодяев не хочется обсуждать. Американским журналистам советую наслаждаться двойными прыжками в каскадах и устаревшими программами, а не вспоминать о наших спортсменах. А Россия всегда будет лидером мирового фигурного катания», — цитирует Тарасову Sport24.

Журналистка USA Today написала в Twitter: «Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы выиграли первую с 1979 года золотую медаль в парном катании». 

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее сообщалось, что американка Эшли Кэйн-Гриббл, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Тимоти Ледюком, получила тяжёлую травму во время произвольной программы на чемпионате мира во французском Монпелье.

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