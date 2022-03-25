Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию
- AP
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Действующие олимпийские чемпионы в танцах на льду набрали 92,73 балла по итогам своего проката.
Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (89,72), а тройку лучших замкнули их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (87,51).
Произвольный танец спортсмены представят 26 марта.
Напомним, что российские фигуристы отстранены от соревнований.
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в ритм-танце на ЧМ по фигурному катанию.