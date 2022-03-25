Кондратюк — о слухах про наркотики на Олимпиаде: читал комментарии и угорал

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал о своих чувствах после публикации информации о применении допинга в составе сборной России по фигурному катанию на зимних Играх 2022 года.

«Я сидел в номере, читал комментарии и угорал. Было смешно. Как говорится, «мем смешной, ситуация страшная», — цитирует Кондратюка Sport24.

Он признал, что существует стереотип о том, что творческие люди употребляют запрещённые вещества.

«Возможно, многие творческие люди склонны к такому. Но, когда читал про себя такое, мне было просто смешно», — заключил он.

Кондратюк в составе сборной России выиграл золотую медаль командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Ранее сообщалось, что американка Эшли Кэйн-Гриббл, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Тимоти Ледюком, получила тяжёлую травму во время произвольной программы на чемпионате мира во французском Монпелье.