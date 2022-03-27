Три российские пары превзошли мировой рекорд в произвольной программе на Кубке Первого канала
- РИА Новости
Бойкова и Козловский, выступающие за команду Анны Щербаковой «Красная машина», набрали по итогам своего выступления 162,14 балла.
Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из команды Марка Кондратюка «Время первых» с результатом 161,53 балла. Третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов из «Красной машины», набрав 159,73 балла.
Таким образом, все три российские пары превзошли мировой рекорд китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (84,41). Однако в официальный зачёт ISU рекорд не сможет пойти, так как все результаты фиксируются только на официальных стартах.
После соревнований пар команда «Красная машина» ведёт со счётом 122:119.
Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион России Михаил Коляда выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала.