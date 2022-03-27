Лайшев назвал ЧМ без российских фигуристов пародией на серьёзный турнир

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в отсутствие российских спортсменов.

«Чемпионат мира без наших фигуристов — смешная пародия на серьёзный турнир. Без наших спортсменов уровень соревнований упал очень сильно», — цитирует Лайшева Sport24.

По его мнению, решением о недопуске россиян Запад показал своё истинное лицо.

«Мы же будем дальше открывать новые таланты и всех побеждать. Это неминуемо, СССР так же пытались замкнуть, но это не получилось, как не получится и сейчас», — добавил глава «Самбо-70».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что без россиян фигурное катание остановится в развитии.