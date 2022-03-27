Рекорд в танцах, высокий класс пар и соперничество Валиевой и Щербаковой: чем запомнились короткие прокаты в Саранске

Камила Валиева на 0,73 балла опередила Анну Щербакову в короткой программе на Кубке Первого канала в Саранске. Елизавета Туктамышева сумела приземлить триксель и ненамного отстала от соотечественниц. Не менее упорная борьба развернулась и в соревновании спортивных пар: Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока выигрывают у обоих дуэтов Тамары Москвиной. Михаил Коляда и Евгений Семененко набрали баллы, которые позволили бы им бороться за медали в Монпелье, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов предсказуемо опередили Александру Степанову и Ивана Букина и превзошли результат мирового рекорда.

В субботу на кубке Первого канала в Саранске откатали короткие программы во всех четырёх дисциплинах. Наиболее усечённым оказался танцевальный турнир. В соревнованиях приняли участие всего два дуэта. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов предсказуемо опередили двукратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина, но именно в этот день к их титулу добавилась приставка «экс». Вечером триумфаторы ОИ в Пекине Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон побили все возможные рекорды, заняли первое место на домашнем первенстве планеты в Монпелье и в пятый раз завоевали золото ЧМ.

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Не проводить параллели между двумя турнирами было очень сложно, тем более 26 марта Кубок Первого канала перешёл от развлекательного в максимально спортивный формат. Просто в первых двух видах программы — вслед за танцорами на лёд вышли мужчины — сравнение оказывалось сильно не в пользу россиян. И это несмотря на то, что оценки, полученные лидером и призёром чемпионата мира Михаилом Колядой (106,41), и занявшим второе место Евгением Семененко (101,55), были вполне равноценны уровню, который демонстрировали в Монпелье в своих коротких программах иностранцы, пусть и с поправкой на домашнее судейство.

Чемпион Европы Марк Кондратюк модифицировал собственную постановку, впервые включив в неё четверной лутц, но, похоже, это стоило фигуристу качества двух других прыжковых элементов. Тройной аксель Марк приземлил со степ-аутом и сдвоил второй прыжок в каскаде с четверным тулупом. В итоге 97,89 балла от судей и только третий промежуточный результат.

Рассуждая о запрете россиянам принимать участие в международных соревнованиях, тренер Алексей Мишин самым горьким в этом решении назвал то, что возможности выступать лишились фигуристы, у которых медали ЧМ уже фактически висели на груди.

Могли ли Коляда и Семененко включиться в борьбу за награды мирового первенства — вопрос, не имеющий практического значения. Но, похоже, подобный вариант мог оказаться реальным: после того, как от поездки в Монпелье отказались двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и победитель Игр в Пекине Нэйтан Чен, первая ступень мирового пьедестала оказалась в некоторой степени вакантной.

Занял её Сёма Уно, чей пик пришёлся не столько на Олимпийские игры, сколько как раз на чемпионат в Монпелье. Японец установил новые личные рекорды в короткой (109,63) и произвольной (202,85) программах, а по сумме улучшил предыдущее собственное достижение на 19,48 балла. Этим он довёл до рыданий тренера, двукартного чемпиона мира Стефана Ламбьеля. А мир получил нового лидера.

Недостаток ярких эмоций был полностью компенсирован в парном катании: саранская публика получила зрелище, о котором можно только мечтать. Если бы любые три из четырёх российских пар выступали в Монпелье, на пьедестале однозначно не оказалось бы никого из нынешних иностранных призёров.

Куража спортсменам тоже хватало: каждому из дуэтов было что доказывать: Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову — что их серебряный олимпийский успех оказался не случаен. Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — что они не зря провели сезон в звании чемпионов мира. А Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому — что олимпийское безмедальное выступление — не закономерный итог, а досадная неудача. В итоге все три дуэта завершили прокаты в том же порядке, в котором перечислены выше с суммами 86,36, 85,24 и 84,05.

При этом официальный рекорд мира, принадлежащий олимпийским чемпионам Суй Вэньцзин и Хань Цун, составляет 84,41. И даже Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин набрали за короткую программу больше, чем новые чемпионы мира в Монпелье — 78,92.

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Кульминацией субботнего вечера стали выступления девушек, и зал, под завязку забитый зрителями, стал достойным обрамлением финального действа. Состязания открыла чемпионка Европы Камила Валиева, и можно было смело сказать, что Кубок Первого канала стоило провести в текущем сезоне хотя бы для того, чтобы увидеть фигуристку в её лучшем состоянии. Единственное послабление, которое позволила себе спортсменка, касалось акселя — она ограничилась двойным. Но её результат по итогам всех прочих выступлений (всего в женском турнире принимали участие шесть спортсменок) оказался лучшим — 83,63.

Тройной аксель публика всё-таки увидела — в исполнении Елизаветы Туктамышевой (у неё третий результат — 81,63). Чемпионка мира 2015 года впервые представила новую короткую программу Freedom в исполнении Бейонсе, чем дала понять, что завершать карьеру точно не собирается. Не исключено, раньше об этом объявит ещё одна ученица Мишина, чемпионка Европы 2019-го Софья Самодурова. По словам специалиста, девушка получила в этом сезоне предложение начать тренерскую деятельность в Санкт-Петербурге и приняла его.

Закрывала же турнир одиночниц олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, и её прокат получился действительно выдающимся. Рассказывая до начала соревнований о спортивных парах, Тамара Москвина заметила, что успех на Олимпиаде зачастую приводит к тому, что дальнейшая работа проходит на фоне сильной постолимпийской усталости и опустошения. Как раз по этой причине те, кто выступил на Играх хорошо, как правило, не приезжают на заключительный старт сезона. А если и приезжают, выступают не слишком ярко.

Щербакова опровергла этот постулат. Разница между ней и Валиевой получилась совсем незначительной — 0,73 балла, хотя обычно Камила обеспечивала себе более солидный отрыв. В итоге после первого соревновательного дня команда «Время первых» всего на одно очко опережает «Красную Машину» — 72:71.