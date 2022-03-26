Жулин: Кубок Первого канала показал, что до наших девушек всему миру ещё далеко

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин оценил победу японки Каори Сакамото в женском одиночном турнире на чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.

«Безусловно, японка — феноменальная спортсменка, очень хорошая фигуристка. Но Щербакова, Трусова и Валиева — это совершенно другой уровень, что по прыжкам, что по катанию в принципе», — цитирует Жулина Sport24.

Он отметил, что у Сакамото нет шансов против российских фигуристок. По мнению Жулина, японка могла претендовать на медаль в случае форс-мажора у одной из россиянок, но не на победу.

«Вчерашний прыжковый турнир на Кубке Первого канала показал, что до наших девушек всему миру еще очень-очень далеко», — добавил Жулин.

Японка Каори Сакамото одержала победу в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира, получив от судей 236,09 балла. Она не владеет элементами ультра-си.

Одновременно с ЧМ-2022 в России проходит Кубок Первого канала. В прыжковом турнире олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева продемонстрировали сложнейшие каскады из четверных прыжков.

Ранее канадская спортивная журналистка Беверли Смит подвела итоги женского одиночного турнира на чемпионате мира — 2022.