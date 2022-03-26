Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Японский фигурист Шома Уно выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье.

По итогам короткой и произвольной программы он получил от судей 312,48 балла. Серебро завоевал его соотечественник Юма Кагияма, набрав 297,60 балла. Третий — американец Винсент Чжоу (277,38 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Мировое первенство проходит в Монпелье с 21 по 27 марта.

Ранее Леонова заявила, что золотая медаль Сакамото абсолютно заслуженная.