Синицина и Кацалапов превзошли рекорд мира и выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала
- РИА Новости
Они получили за своё выступление 93,41 балла, что превышает мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (92,73). Однако рекорды можно устанавливать только на официальных соревнованиях.
Выступающие за команду «Время первых» Александра Степанова и Иван Букин исполнили танец с результатом 89,97 балла.
Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли десять очков в копилку своей команды, а Степанова и Букин заработали девять очков для своей.
Капитаном «Красной машины» является Анна Щербакова, а «Времени первых» — Марк Кондратюк.
Ранее сообщалось, что японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в мужских одиночных соревнованиях.