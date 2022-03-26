Синицина и Кацалапов превзошли рекорд мира и выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов вывели вперёд команду «Красная машина» после ритм-танца на Кубке Первого канала в Саранске.

Они получили за своё выступление 93,41 балла, что превышает мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (92,73). Однако рекорды можно устанавливать только на официальных соревнованиях.

Выступающие за команду «Время первых» Александра Степанова и Иван Букин исполнили танец с результатом 89,97 балла.

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли десять очков в копилку своей команды, а Степанова и Букин заработали девять очков для своей.

Капитаном «Красной машины» является Анна Щербакова, а «Времени первых» — Марк Кондратюк.

Ранее сообщалось, что японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в мужских одиночных соревнованиях.