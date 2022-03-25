Уровень 20-летней давности и высокие оценки: почему ЧМ по фигурному катанию без россиян вызывает уныние

Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер стали чемпионами мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. При этом дуэт из США набрал почти на 20 баллов меньше, чем победители Игр в Пекине Суй Вэньцзин и Хань Цун. А в женском одиночном турнире после короткой программы лидирует японка Каори Сакомото, в арсенале которой нет ни тройного акселя, ни квадов. Прославленный тренер Татьяна Тарасова назвала её выступление катанием 20-летней давности, а почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев заявил, что уровень чемпионата мира сравним со Спартакиадой перворазрядниц.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье определились первые победители — в отсутствие россиян в соревнованиях спортивных пар первое место заняли не слишком известные американцы Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Это было в целом ожидаемо: после отстранения россиян и отказа от выступления китайской сборной турнир в этом виде лишился сразу пяти сильнейших дуэтов пекинской Олимпиады, а шестое место там заняли как раз представители США. Претендовала на золото и другая американская пара — Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, но они не смогли завершить произвольную программу из-за травмы партнёрши.

Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, а третье досталось канадцам Ванессе Джеймс и Эрику Рэдфорду. По итогам двух программ бронзовые призёры получили на 16,33 балла больше, чем на Играх в Пекине, что вызывает вопросы даже с учётом того, что произвольную программу на Играх они откатали далеко не блестяще.

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Не поскупились судьи на оценки и для чемпионов. Так, в короткой программе Книрим и Фрейзер улучшили свою оценку по сравнению с Пекином сразу на 2,65 балла — несмотря на то что сильно смазали тройную подкрутку, получив за неё лишь третий уровень. А за произвольную программу им поставили 144,21 — на 5,76 балла выше, чем в Пекине. Это даже больше, чем набрали на Олимпиаде бронзовые призёры ЧМ-2021 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А ведь год назад американцы на мировом первенстве были лишь седьмыми и от россиян их отделяла пропасть.

Кажется, завышенными оценками судьи пытаются хоть как-то сгладить общее удручающее впечатление от первенства мира, которое в этот раз вовсе не стало турниром лучших из лучших.

О низком уровне чемпионата говорит, например, то, что ни одна из 33 участниц короткой программы среди женщин не исполнила тройного акселя. Комментируя это, почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сравнил ЧМ с недавним финалом Спартакиады в Сочи, где выступали девочки, имеющие первый спортивный разряд. Он отметил, что некоторые из них демонстрировали четверные прыжки, а японка Каори Сакомото, выигравшая в Монпелье короткую программу, смогла бы занять в этом российском турнире шестое место, «но не выше».

«Могли бы иностранные спортсменки претендовать на высокие места на ЧМ в присутствии россиянок? Естественно, нет. О чём говорить? У нас перворазрядницы прыгают уже четыре оборота», — заявил специалист.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова в свою очередь высказала мнение, что фигурное катание без участия отечественных команды словно откатилось на несколько десятилетий назад. По её мнению, японка каталась неплохо, но не продемонстрировала уровня, достойного пьедестала чемпионата мира.

«Если бы наши девочки вышли на лёд, у неё бы не было шансов на первое место. Она всё сделала чисто, но это прокат 20-летней давности, все элементы были сделаны, но не было элементов высшей сложности. А наши девочки делают высшую сложность, развиваются в техническом совершенстве. Безусловно, они были бы везде первые», — подчеркнула наставница многих олимпийских чемпионов.

А вот некоторых зарубежных экспертов низкий уровень соревнований вовсе не смутил, а, напротив, порадовал. Так, спортивная обозревательница из США Кристин Бреннан, известная своими русофобскими высказываниями во время последней Олимпиады, написала в колонке, что никто не будет скучать по отстранённым россиянам, а для многих девушек это станет долгожданным шансом на медали.

Канадская журналистка Беверли Смит, комментируя короткую программу у женщин, назвала катание без элементов ультра-си здоровым, а олимпийский турнир — сумасшествием. Вероятно, она имела в виду в том числе и историческое достижение Александры Трусовой — пять четверных прыжков в одной программе, о чём участницам соревнований в Монпелье остаётся только мечтать, ведь в их активе нет ни одного подобного элемента.

«Тройных акселей мы не увидели, но какое это было вменяемое женское катание по сравнению с сумасшедшей драмой на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое», — написала канадка в Twitter.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на эти выпады довольно резко, назвав ущербным и высказанное мнение, и само соревнование. По её словам, турнир в Монпелье дарит минуты славы тем спортсменам, которые никогда бы не завоевали медалей в условиях полноценной конкуренции.

«После Олимпиады чемпионат мира всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворённые начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала. Мы не будем их воспитывать. <...> Ущербный чемпионат, ущербное мнение», — сказала прославленная фигуристка.

Ко всему прочему старт турнира ознаменовался скандалом с участием двукратной чемпионки мира канадки Мэган Дюамель. Сначала бывшей спортсменке не понравилось, что комментаторы официального YouTube-канала Международного союза конькобежцев (ISU) слишком сочувственно высказывались об отсутствующих российских фигуристах. А чуть позже эти же комментаторы в прямом эфире назвали Дюамель стервой, о чём она не преминула сообщить в Twitter.

Нелестное высказывание прозвучало уже после окончания короткой программы спортивных пар, когда журналисты, забыв отключить микрофоны, стали обсуждать друг с другом произошедшее. За крайне неловкую ситуацию извинения Дюамель принесли один из участников беседы Саймон Рид и глава ISU Ян Дейкема. Комментаторов немедленно отстранили от работы на турнире.

К слову, Дюамель была одной из тех западных атлетов, кто яростно требовал отстранить Камилу Валиеву от Олимпийских игр, когда стало известно о её положительном допинг-тесте. А чемпионат мира без россиян канадка назвала увлекательным опытом и заявила, что все её знакомые из мира фигурного катания с ней согласны.

Но пока единственный вид программы этого чемпионата, где зрители увидели что-то похожее на полноценную конкуренцию, — это мужское одиночное катание. Хотя и оно тоже не обошлось без потерь: в турнире из-за травм не приняли участия два сильнейших спортсмена последних лет — Нейтан Чен и Юдзуру Ханю. В их отсутствие три первых места после короткой программы заняли японцы Сёма Уно, Юма Кагияма и Казуки Томоно. Совсем немного от третьей строчки отстаёт американец с российскими корнями Илья Малинин, который вошёл в десятку фигуристов, которые смогли набрать за короткую программу более 100 баллов. К слову, в этом списке два россиянина — Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.

Сегодня, 25 марта, начнут свои выступления танцоры, но и там не ожидается никакой интриги. Судьба золота предрешена на 99%: домашний чемпионат призван стать победной точкой в карьере олимпийских чемпионов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Всем остальным останется бороться лишь за вторую и третью ступени пьедестала.