Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы ОИ из-за России

Журналистка телеканала СВС Сара Дженкинс предложила исключить из программы Олимпийских игр те виды спорта, в которых регулярно побеждают одни и те же страны.

«Думаю, что нам следует исключить из олимпийской программы все виды спорта, в которых доминируют несколько стран. Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии», — написала Дженкинс в своём Twitter.

Сборная России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Обладателями золотых медалей стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее Закарян заявил, что против России в командном турнире невозможно бороться.