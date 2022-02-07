Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы ОИ из-за России

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Журналистка телеканала СВС Сара Дженкинс предложила исключить из программы Олимпийских игр те виды спорта, в которых регулярно побеждают одни и те же страны.
Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы ОИ из-за России
  • РИА Новости

«Думаю, что нам следует исключить из олимпийской программы все виды спорта, в которых доминируют несколько стран. Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии», — написала Дженкинс в своём Twitter.

Сборная России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Обладателями золотых медалей стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее Закарян заявил, что против России в командном турнире невозможно бороться.

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