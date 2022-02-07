Закарян: против России в командном турнире невозможно бороться

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Спортивный агент Ари Закарян считает, что сборная России по фигурному катанию в любом составе победила бы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

«Эмоции у меня такие же, как и месяц назад, когда я говорил, что россияне в любом случае победят. Просто против России сейчас невозможно бороться, у неё сильнейшая команда, и любой фигурист, который бы выступал, стал бы олимпийским чемпионом. Что же касается выставленного состава, то, я думаю, тренеры хотели выиграть наверняка и не хотели рисковать. Однако Россия сейчас намного сильнее соперников, потому, на мой взгляд, и риска особого не было. Валиева показывает в текущем сезоне выдающиеся результаты, и раз именно ей наши тренеры доверили выступать, то флаг им в руки», — цитирует слова Закаряна Metaratings.ru.

Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее Тарасова назвала важной золотую олимпийскую медаль России в командном турнире фигуристов.