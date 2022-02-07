Тарасова назвала важной золотую олимпийскую медаль России в командном турнире фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийской сборной России в командном турнире на Играх в Пекине.

«Колоссально! Там, где наши спортсмены выступают вместе, мы всегда победим! Молодцы! Молодым составом сумели одержать победу. Важная медаль! Безусловно, это золото придаст уверенности в личных прокатах», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее Гончаренко выразила мнение, что Галлямов расслабился в эпизоде с падением на командном турнире ОИ.