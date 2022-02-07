Тарасова назвала важной золотую олимпийскую медаль России в командном турнире фигуристов

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийской сборной России в командном турнире на Играх в Пекине.
Тарасова назвала важной золотую олимпийскую медаль России в командном турнире фигуристов
  • РИА Новости

«Колоссально! Там, где наши спортсмены выступают вместе, мы всегда победим! Молодцы! Молодым составом сумели одержать победу. Важная медаль! Безусловно, это золото придаст уверенности в личных прокатах», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Победителями командного турнира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Ранее Гончаренко выразила мнение, что Галлямов расслабился в эпизоде с падением на командном турнире ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить