Гончаренко считает, что Галлямов расслабился в эпизоде с падением на командном турнире ОИ

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о падении спортивной пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов во время произвольной программы на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

«Безусловно, очень ранние тренировки влияют на спортсменов, особенно у пар, которые делают высокие поддержки. Галлямов просто немного расслабился, когда уже почти всё было сделано, бдительность утратил. Было видно, что ему нелегко, но он тащил программу. Бывает такое. Они сделают выводы, до личного первенства есть время», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Мишина и Галлямов одержали победу в произвольной программе, несмотря на падение при выполнении поддержки. Сборная России завоевала золото Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

Ранее «Зенит» поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире на ОИ-2022.