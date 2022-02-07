«Зенит» поздравил российских фигуристов с победой в командном турнире на ОИ-2022

«Мы от всей души поздравляем сборную России по фигурному катанию с золотыми медалями в командном турнире на Олимпийских играх. Отдельные поздравления — в адрес давнего болельщика «Зенита» Александра Галлямова», — написано в Twitter-аккаунте клуба.
Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.
Ранее Валиева заявила, что счастлива сделать два четверных прыжка и тройной аксель на Олимпиаде.