НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла золото в командном турнире ОИ

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла золото в командном турнире ОИ
07.02.2022, 07:33 |

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории завоевала золотые медали командных соревнований на Олимпийских играх.

На Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место в командном зачёте, набрав 74 балла. Второе место заняли американцы с 65 очками, а тройку замкнули японцы (63).

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацалапова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева.

До этого россиянам удавалось добиться подобного успеха на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ