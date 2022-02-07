Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла золото в командном турнире ОИ

На Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место в командном зачёте, набрав 74 балла. Второе место заняли американцы с 65 очками, а тройку замкнули японцы (63).
В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацалапова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева.
До этого россиянам удавалось добиться подобного успеха на Играх 2014 года в Сочи.
Ранее сообщалось, что Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде.