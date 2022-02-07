Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

15-летняя спортсменка исполнила программу с падением на четверном тулупе, но сделала два других четверных прыжка и тройной аксель. В итоге она получила от судей 178,92 балла.

Второе место заняла японка Каори Сакамото (148,66), а тройку замкнула Мэдлин Шизас из Канады (132,04).

Валиева принесла в копилку российской команды десять очков. При этом Камила выходила на лёд уже в статусе олимпийской чемпионки, так как Россия досрочно выиграла командный зачёт.

Ранее сообщалось, что фигурист Никита Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом ОИ в командном турнире.