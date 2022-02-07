Фигурист Кацалапов стал первым в истории двукратным чемпионом ОИ в командном турнире

Кацалапов в паре с Синициной стал чемпионом Игр-2022 в Пекине в командных соревнованиях, а на ОИ-2014 в Сочи он выигрывал командном золото, выступая в паре с Еленой Ильиных.
Российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали командного турнира в Пекине. Россияне опережают идущих на втором месте американцев на шесть очков. Таким образом, Камила Валиева представит произвольную программу уже в статусе олимпийской чемпионки.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце в командном турнире на ОИ.