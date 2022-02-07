Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце в командном турнире на ОИ

Действующие чемпионы мира и двукратные победители первенства Европы получили от судей по итогам проката 128,17 балла.
Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (129,07), а тройку сильнейших замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).
Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли сборной России девять баллов в копилку в командном зачёте.
7 февраля завершится командный турнир. Последними произвольную программу представят девушки.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали в командном турнире ОИ-2022.