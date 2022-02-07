Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце в командном турнире на ОИ

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.