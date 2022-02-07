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Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце в командном турнире на ОИ

Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце в командном турнире на ОИ
07.02.2022, 06:19 |

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Действующие чемпионы мира и двукратные победители первенства Европы получили от судей по итогам проката 128,17 балла.

Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (129,07), а тройку сильнейших замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (124,39).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли сборной России девять баллов в копилку в командном зачёте.

7 февраля завершится командный турнир. Последними произвольную программу представят девушки.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы досрочно завоевали золотые медали в командном турнире ОИ-2022.

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