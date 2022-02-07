Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире ОИ-2022

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Сборная России по фигурному катанию гарантировала себе первое место в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.

Россияне гарантировали себе победу после произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые набрали 128,17 балла. Они не могут опуститься ниже второго места, а значит принесут команде в копилку минимум девять баллов.

Таким образом, даже при самом худшем раскладе в женской произвольной программе, в которой выступит Камила Валиева, россияне досрочно выиграли командный зачёт, а сборные США и Японии точно не догонят Россию.

Таким образом, в составе сборной России олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацалапова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы укрепили лидерство в командном турнире после победы Мишиной и Галлямова.