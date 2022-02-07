Валиева: очень счастлива, что сделала два четверных прыжка и тройной аксель

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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой набор элементов в произвольной программе в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Очень счастлива, что сделала два четверных и тройной аксель, не получился второй четверной тулуп. Но я буду работать», — сказала Валиева телеканалу «Матч ТВ».

Она также призналась, что испытывает невероятное ощущение от того, сколько её обсуждают в дебютный сезон на взрослом уровне.

«Это приятно. У меня есть некая ответственность, но я с ней, полагаю, хорошо справляюсь», — добавила Валиева.

По итогам программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место. Она стала первой фигуристкой, исполнившей на Олимпиаде четверной прыжок.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала пост в честь золота сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022.