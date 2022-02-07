Тарасова опубликовала пост в честь золота сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Браво! Бис! Вы лучшие!» — написала Татьяна Тарасова в Instagram, опубликовав фото команды.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее спортивный журналист Владас Ласицкас, муж чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене, назвал профанацией командный турнир по фигурному катанию на ОИ.