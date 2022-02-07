НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Муж Ласицкене назвал профанацией командный турнир по фигурному катанию на ОИ

Муж Ласицкене назвал профанацией командный турнир по фигурному катанию на ОИ
07.02.2022, 10:18 |

Спортивный журналист Владас Ласицкас, который также является мужем чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене, критически высказался о командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх.

Муж Ласицкене назвал профанацией командный турнир по фигурному катанию на ОИ
  • РИА Новости

«Командный турнир фигуристов — это, конечно, профанация от МОК. Олимпийскими чемпионами становятся люди, которые не являются лучшими в своих видах. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры», — написал Ласицкас в Twitter.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее Валиева высказалась о своей произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ