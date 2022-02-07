Муж Ласицкене назвал профанацией командный турнир по фигурному катанию на ОИ

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Спортивный журналист Владас Ласицкас, который также является мужем чемпионки Токио-2020 в прыжках в высоту Марии Ласицкене, критически высказался о командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх.

«Командный турнир фигуристов — это, конечно, профанация от МОК. Олимпийскими чемпионами становятся люди, которые не являются лучшими в своих видах. Претензий к атлетам нет. Не они эту чушь включили в Игры», — написал Ласицкас в Twitter.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее Валиева высказалась о своей произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.