Валиева: настраивалась так же, как обычно, на произвольную программу

|

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своей произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я настраивалась так же, как обычно, на произвольную программу. Было чуть больше волнения, потому что это всё же командный турнир. Но в чём-то мне было легче. Ребята поддерживают, всегда переживают. Я просто выходила и старалась делать каждый элемент, концентрироваться на каждом моменте программы», — приводит слова Валиевой «Матч ТВ».

По итогам программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место. Она стала первой фигуристкой, исполнившей на Олимпиаде четверной прыжок.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее Валиева призналась, что после победы на Олимпиаде сбылась её мечта.