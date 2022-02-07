Валиева призналась, что после победы на Олимпиаде сбылась её мечта

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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Это была детская мечта, я с трёх лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот мечта сбылась. Теперь я буду ещё работать, чтобы сбылась ещё одна мечта», — сказала Валиева «Матч ТВ».

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина выразила уверенность, что у американцев не было шансов против российских фигуристов в командном турнире на ОИ.