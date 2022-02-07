Роднина уверена, что у американцев не было шансов против российских фигуристов на ОИ

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Трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала золото российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

AP