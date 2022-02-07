Роднина уверена, что у американцев не было шансов против российских фигуристов на ОИ

«Победителей не судят. Золото у нас, значит, всё сделали правильно», — цитирует Роднину Sport24.
По его мнению, на данный момент нет смысла рассуждать о том, стоило ли производить в команде замены: чемпионами стали сильнейшие фигуристы, что так или иначе справедливо.
«Не знаю, кто всерьёз рассматривал американцев в качестве претендентов на золото. У них команда слабее нашей вдвое. Без шансов. Поздравляю всех с успешным стартом Олимпийских игр», — добавила Роднина.
Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.
Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на выступление Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине и вспомнила о своём участии в аналогичном соревновании на ОИ-2018.