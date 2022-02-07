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Роднина уверена, что у американцев не было шансов против российских фигуристов на ОИ

Роднина уверена, что у американцев не было шансов против российских фигуристов на ОИ
07.02.2022, 09:23 |

Трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала золото российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Роднина уверена, что у американцев не было шансов против российских фигуристов на ОИ
  • AP

«Победителей не судят. Золото у нас, значит, всё сделали правильно», — цитирует Роднину Sport24.

По его мнению, на данный момент нет смысла рассуждать о том, стоило ли производить в команде замены: чемпионами стали сильнейшие фигуристы, что так или иначе справедливо.

«Не знаю, кто всерьёз рассматривал американцев в качестве претендентов на золото. У них команда слабее нашей вдвое. Без шансов. Поздравляю всех с успешным стартом Олимпийских игр», — добавила Роднина.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на выступление Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине и вспомнила о своём участии в аналогичном соревновании на ОИ-2018.

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