Медведева: главное, что Валиева справилась

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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на выступление Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине и вспомнила о своём участии в аналогичном соревновании на ОИ-2018.

«Мне понравилось, было очень интересно. Главное, что Валиева справилась. Было ли ей сложно, нужно спрашивать у неё, потому что все Олимпиады разные по энергетике. У меня не было ни командной ответственности, ни фана, просто делала свою работу. Другие спортсмены так же выходили. Для меня большим плюсом было то, что можно было опробовать лёд перед личным турниром. В нём было больше страха ошибиться», — сказала Медведева RT.

Ранее Медведева заявила, что в командном турнире по фигурному катанию зрители увидели настоящий спорт.