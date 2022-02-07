НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Медведева: главное, что Валиева справилась

Медведева: главное, что Валиева справилась
07.02.2022, 09:13 |

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на выступление Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады в Пекине и вспомнила о своём участии в аналогичном соревновании на ОИ-2018.

Медведева: главное, что Валиева справилась
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Мне понравилось, было очень интересно. Главное, что Валиева справилась. Было ли ей сложно, нужно спрашивать у неё, потому что все Олимпиады разные по энергетике. У меня не было ни командной ответственности, ни фана, просто делала свою работу. Другие спортсмены так же выходили. Для меня большим плюсом было то, что можно было опробовать лёд перед личным турниром. В нём было больше страха ошибиться», — сказала Медведева RT.

Ранее Медведева заявила, что в командном турнире по фигурному катанию зрители увидели настоящий спорт.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ