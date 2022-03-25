Американские фигуристы Книрим и Фрейзер стали чемпионами мира среди спортивных пар

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

Представители США получили от судей 144,21 балла за произвольную программу и набрали по сумме двух прокатов 221,09 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (199,55), а тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (197,32). Напомним, что российских спортсменов отстранили от соревнований. Ранее сообщалось, что японский фигурист Шома Уно выиграл которую программу среди мужчин на ЧМ-2022.