Американские фигуристы Книрим и Фрейзер стали чемпионами мира среди спортивных пар
Представители США получили от судей 144,21 балла за произвольную программу и набрали по сумме двух прокатов 221,09 балла.
Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (199,55), а тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд (197,32).
Напомним, что российских спортсменов отстранили от соревнований.
Ранее сообщалось, что японский фигурист Шома Уно выиграл которую программу среди мужчин на ЧМ-2022.