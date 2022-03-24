Японец Шома Уно выиграл которую программу на ЧМ-2022
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
За исполнение короткой программы японец получил от судей 109,63 балла.
На второй позиции расположился его соотечественник Юма Кагияма, набравший 105,69 балла. Третий — также японец Кадзуки Томоно (101,12 балла).
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине
Ранее Жулин назвал цирком ЧМ-2022 без российских фигуристов.