Японец Шома Уно выиграл которую программу на ЧМ-2022

Японский фигурист Шома Уно лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

За исполнение короткой программы японец получил от судей 109,63 балла.

На второй позиции расположился его соотечественник Юма Кагияма, набравший 105,69 балла. Третий — также японец Кадзуки Томоно (101,12 балла).

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