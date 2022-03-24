Японец Шома Уно выиграл которую программу на ЧМ-2022

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Японский фигурист Шома Уно лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.
Японец Шома Уно выиграл которую программу на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

За исполнение короткой программы японец получил от судей 109,63 балла.

На второй позиции расположился его соотечественник Юма Кагияма, набравший 105,69 балла. Третий — также японец Кадзуки Томоно (101,12 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине

Ранее Жулин назвал цирком ЧМ-2022 без российских фигуристов.

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