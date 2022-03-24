Жулин назвал цирком ЧМ-2022 без российских фигуристов

Тренер Александр Жулин прокомментировал недопуск россиян на чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года во французском Монпелье.

«Это цирк какой-то. Что за чемпионат мира без россиянок? Всё равно что хоккей провести без Канады, США и России. Абсолютно не интересно», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что в ведомстве работают над вопросом создания аналогов серии Гран-при по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидирует по итогам короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате мира.