Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидирует по итогам короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).
Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на ЧМ-2022
  • © РИА Новости / Ольга Бенар

За исполнение короткой программы американская пара получила от судей 76,88 балла.

На второй позиции расположись их соотечественники Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк с результатом 75,85 балла. Третьи — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (71,58 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Мэрайя Белл высказалась об итогах короткой программы на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить