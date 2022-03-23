Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на ЧМ-2022
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За исполнение короткой программы американская пара получила от судей 76,88 балла.
На второй позиции расположись их соотечественники Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк с результатом 75,85 балла. Третьи — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (71,58 балла).
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Мэрайя Белл высказалась об итогах короткой программы на ЧМ-2022.