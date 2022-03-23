Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на ЧМ-2022

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидирует по итогам короткой программы в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

За исполнение короткой программы американская пара получила от судей 76,88 балла.

На второй позиции расположись их соотечественники Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк с результатом 75,85 балла. Третьи — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (71,58 балла).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Мэрайя Белл высказалась об итогах короткой программы на ЧМ-2022.