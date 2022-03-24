Тарасова ответила радовавшейся отсутствию россиян на ЧМ-2022 канадской журналистке

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала слова канадской журналистки Беверли Смит, которая радовалась недопуску россиян на чемпионат мира 2022 года во французском Монпелье.

«Хочу расстроить Беверли: нас не будет только год. И мы вернёмся с ещё большими силами», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Смит написала, что вздохнула с облегчением, поскольку на первенстве планеты отсутствуют фигуристы из России.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что в ведомстве работают над вопросом создания аналогов серии Гран-при по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер лидируют по итогам короткой программы в соревнованиях пар на ЧМ-2022.