Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд среди спортивных пар на Кубке Первого канала

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Серебряные призёры Игр в Пекине в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на Кубке Первого канала в Саранске.
Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд среди спортивных пар на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

Тарасова и Морозов, представляющие команду «Красная машина», получили от судей 86,36 балла. Таким образом, они превзошли мировой рекорд Суй Вэньцзин и Хань Цуна (84,41). Однако в официальный зачёт ISU рекорд не сможет пойти, так как все результаты фиксируются только на официальных стартах.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов из команды «Время первых», которые также превзошли рекорд мира с результатом 85,24 балла. Тройку лучших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие за «Красную машину» (84,05).

После третьего раунда «Красная машина» выигрывает со счётом 51:47.

Капитаном «Красной машины» является Анна Щербакова, а «Времени первых» — Марк Кондратюк.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда выиграл короткую программу в мужском одиночном на Кубке Первого канала.

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