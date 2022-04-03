Синицина — о падении в шоу «Ледниковый период»: отбила локоть, спину и голову

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Виктория Синицина, которая выступает в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о самочувствии после падения в шоу «Ледниковый период».

«Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт — бывает больно», — написала Синицина в своём Telegram-канале.

Синицина упала с поддержки. 26-летнюю фигуристку не удержал её партнёр Кацалапов.

Синицина является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео падения Синициной в шоу «Ледниковый период».