Синицина — о падении в шоу «Ледниковый период»: отбила локоть, спину и голову
- РИА Новости
«Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт — бывает больно», — написала Синицина в своём Telegram-канале.
Синицина упала с поддержки. 26-летнюю фигуристку не удержал её партнёр Кацалапов.
Синицина является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях Олимпиады 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео падения Синициной в шоу «Ледниковый период».