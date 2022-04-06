Медведева заявила, что не хочет быть тренером

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Двукратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём будущем.
Медведева заявила, что не хочет быть тренером
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon

«Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются-катаются, а потом говорят: «Надоело, буду пекарем». Ну грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности», — рассказала Медведева на Comedy Radio.

Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры. При этом она заявила, что больше не будет соревноваться. В прошлом году Медведева участвовала в проекте «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.

Ранее Алина Загитова рассказала, зачем продолжает интенсивно тренироваться на катке.

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