Медведева заявила, что не хочет быть тренером

Двукратная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своём будущем.

«Тренером пока что быть не хочу. Есть люди, которые катаются-катаются, а потом говорят: «Надоело, буду пекарем». Ну грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности», — рассказала Медведева на Comedy Radio.

Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры. При этом она заявила, что больше не будет соревноваться. В прошлом году Медведева участвовала в проекте «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.

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