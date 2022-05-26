«Работа на перспективу»: что нужно знать о российской серии легкоатлетических турниров «Королева спорта»

Российские легкоатлеты получили возможность провести полноценный летний сезон благодаря серии соревнований «Королева спорта». Она будет состоять из 18 турниров и финала — спартакиады в Челябинске. Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова рассчитывает, что это начинание не ограничится одним сезоном, а станет ежегодным.

В условиях отстранения от международных турниров перед национальными федерациями встал вопрос, как организовать для спортсменов необходимую соревновательную практику. В достаточно сжатые сроки были придуманы разные форматы, позволяющие приглашать в Россию и иностранных участников в том числе.

Например, Федерация спортивной гимнастики России готовится провести открытый турнир, в котором предположительно примут участие спортсмены из нескольких стран. Аналогичные турниры планируются или уже проводятся для художественных гимнасток, фехтовальщиков, прыгунов в воду и других представителей летних видов спорта.

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Особняком стоит Всероссийская федерация лёгкой атлетики, членство которой в World Athletics приостановлено ещё в 2015 году и до сих пор не восстановлено. В связи с этим организация не имеет права организовывать международные турниры на территории страны и, если вдруг иностранные спортсмены решат выступить в России, им будет грозить наказание. С другой стороны, как отмечает исполняющая обязанности президента федерации Ирина Привалова, легкоатлеты на протяжении шести лет находятся под санкциями, поэтому ситуация, с которой другие виды спорта столкнулись впервые, для них не нова.

ВФЛА совместно с Минспорта разработали календарь летнего сезона, который позволит ведущим спортсменам не только регулярно соревноваться, но и зарабатывать. Серия из 18 турниров, которую с лёгкой руки спортивного директора федерации Юрия Борзаковского окрестили аналогом «Бриллиантовой лиги», стартовала в апреле и продлится по август. Называться она будет «Королева российского спорта», соревнования пройдут в восьми регионах страны. Венчать серию будет I Всероссийская спартакиада, намеченная на конец августа в Челябинске. Точная её дата будет определена позднее.

Для попадания в финал спортсменам непременно нужно принять участие в пяти турнирах, в том числе в чемпионате России, который пройдёт в Чебоксарах с 2 по 5 августа. Победители и призёры первенства страны получат право выступить на спартакиаде напрямую, без учёта заработанных на других этапах баллов. Остальные спортсмены будут отбираться на основе рейтинга.

Все соревнования разделены на две категории: высшую и среднюю. Согласно уровню турнира и будут начисляться очки за выступления: если на одном победитель получит дюжину баллов, то на втором — лишь восемь.

Первый старт прошёл во второй половине апреля: это были Всероссийские соревнования по метаниям на призы А.А. Низамутдинова. Следующий старт «Королевы российского спорта», командный чемпионат России, запланирован на ближайшие выходные — он пройдёт 28 и 29 мая в Сочи.

Именно с этого турнира планируют начать летний сезон основные звёзды российской сборной — Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Екатерина Конева. Также в категории «А» пройдёт Кубок России в Брянске и четыре турнира в память о прославленных советских атлетах — мемориалы братьев Знаменских и Владимира Куца в Москве, а также мемориалы Ардалиона Игнатьева (в Чебоксарах) и Георгия Нечеухина (в Челябинске).

В рамках серии в Москве проведут соревнования нового формата, которые будут объединены по видам. К ним относятся «День прыжков в длину и тройным», «Фестиваль спринта», «День прыжков в высоту», а также турнир по толканию ядра «Праздник силы». Выступать в них смогут спортсмены всех возрастных категорий — начиная от детей 12 лет и заканчивая ветеранами.

Для атлетов, оказавшихся в призёрах, предусмотрены призовые: 50 тыс. рублей — за первое место, 30 тыс. — за второе и 20 тыс. — за третье.

«Хочется, чтобы те люди, которые не имеют сейчас больших доходов, оставались на плаву и имели мотивацию для дальнейших тренировок и выступлений внутри страны. Принято решение, что 50% денег, которые мы имеем от букмекерских контор, будут направлены на премиальные спортсменам. Хочу сказать, что впервые в нашей лёгкой атлетике мы так поддерживаем спортсменов. А в нынешней непростой ситуации считаем это огромным успехом рабочей команды федерации», — заявила Привалова РИА Новости.

По заверению главы ВФЛА, созданная серия не ограничится одним сезоном, а станет регулярной.

«Безусловно, это работа на перспективу. Если уж начинать, то всерьёз и надолго. В дальнейшем можно даже расширить, увеличить количество соревнований, поднять призовой фонд. В конце сезона можно было бы проводить гала-вечер с награждением лучших спортсменов и тренеров, сделать много разных номинаций. Задумок очень много, но всё это, как обычно, упирается в финансы. Однако, как известно, под лежачий камень вода не течёт, поэтому нужно браться и делать», — сказала она RT.