Привалова считает, что лёгкая атлетика меньше других видов спорта пострадала из-за санкций

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова поделилась мнением о ситуации в лёгкой атлетике на фоне изоляции отечественного спорта.

«Тут двоякая ситуация. С одной стороны, у меня, наоборот, складывается впечатление, что наш вид спорта пострадал гораздо меньше других. Мы уже шесть лет под санкциями, и для нас это не было шоком и неожиданностью. К тому же, как ни странно, сейчас у нас даже более активный диалог с рабочей группой, чем был раньше», — сказала Привалова в интервью RT.

При этом она отметила, что, если в России пригласят белорусских спортсменов на соревнования, то те подпадут под те же санкции.

«Вот когда восстановимся, тогда сможем устраивать международные соревнования. В любом случае на это потребуется время. Может быть, вся ситуация уже поменяется к тому моменту. Сейчас сложно что-то загадывать. Поэтому решаем задачи по мере их поступления», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Привалова заявила, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с ВФЛА.