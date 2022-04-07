Привалова: World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с ВФЛА

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопрос о ситуации с восстановлением членства организации в World Athletics.
Привалова: World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с ВФЛА
  • РИА Новости

«Пока мы получили только одно письмо, в котором говорится, что в скором времени нам пришлют ответы на поставленные вопросы. Сначала в международной организации ждали, когда будет выплачен долг с нашей стороны за их услуги в процессе восстановления», — сказала Привалова в интервью RT.

Она отметила, что в данный момент задолженность погашена, а значит, дорожная карта для восстановления выполнена. По предположениям олимпийской чемпионки 2000 года, в конце этой — начале следующей недели ВФЛА получит ответ, что ещё нужно сделать организации.

«Хочу отметить, что World Athletics сохраняет достаточно позитивный диалог с нами, чего сейчас не наблюдается в отношении других спортивных федераций. Мы в постоянном контакте с международными экспертами рабочей группы: они задают какие-то вопросы, при этом понимают и то, что мы хотим спросить, знают наши болевые точки. И это очень хороший знак для лёгкой атлетики. Мне кажется, что в WA нашли силы отделить политику от спорта, несмотря на то что возглавляет федерацию англичанин Себастьян Коу, а пост вице-президента занимает украинец Сергей Бубка», — добавила Привалова.

Ранее спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский заявил, что в России будет создан аналог Бриллиантовой лиги.

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