Шубенков рассказал о мотивации продолжать спортивную карьеру

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков признался, что продолжает спортивную карьеру для победы на Олимпийских играх.
Шубенков рассказал о мотивации продолжать спортивную карьеру
  • РИА Новости

«Надо в олимпийский цикл вписываться, раз уж я решил, что остаюсь в спорте. Я выигрывал уже всё, кроме Олимпийских игр, так что этот пунктик надо закрыть. Да и довольно много времени прошло с тех пор, как я что-то выигрывал, и, кажется, про меня даже начали немножко забывать. Значит, надо о себе напоминать регулярно. А это можно сделать только красивыми победами», — сказал Шубенков RT.

31-летний легкоатлет вынужден был сняться с Олимпиады в Токио из-за травмы ноги. Игры-2016 российские легкоатлеты пропускали из-за допингового скандала, который привёл к приостановке Всероссийской федерации лёгкой атлетики в международной федерации.

Ранее сообщалось, что Шубенков не будет выступать зимой, но намерен принять участие в ЧМ по лёгкой атлетике.

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