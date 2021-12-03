Шубенков рассказал о мотивации продолжать спортивную карьеру
- РИА Новости
«Надо в олимпийский цикл вписываться, раз уж я решил, что остаюсь в спорте. Я выигрывал уже всё, кроме Олимпийских игр, так что этот пунктик надо закрыть. Да и довольно много времени прошло с тех пор, как я что-то выигрывал, и, кажется, про меня даже начали немножко забывать. Значит, надо о себе напоминать регулярно. А это можно сделать только красивыми победами», — сказал Шубенков RT.
31-летний легкоатлет вынужден был сняться с Олимпиады в Токио из-за травмы ноги. Игры-2016 российские легкоатлеты пропускали из-за допингового скандала, который привёл к приостановке Всероссийской федерации лёгкой атлетики в международной федерации.
Ранее сообщалось, что Шубенков не будет выступать зимой, но намерен принять участие в ЧМ по лёгкой атлетике.