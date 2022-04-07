Привалова поделилась идеей, что могло бы повлиять на популяризацию лёгкой атлетики

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова считает, что съёмки фильмов о великих спортсменах могли бы помочь популяризации лёгкой атлетики.

«Сейчас снимают много спортивных фильмов — и про команды, и про конкретных людей. А ведь в лёгкой атлетике тоже есть такие личности — великие спортсмены, о которых можно было бы снять биографические ленты. Почему бы не рассказать о Валерии Брумеле или Елене Исинбаевой? Считаю, это было бы очень полезно для популяризации нашего вида спорта», — сказала Привалова в интервью RT.

Ранее Привалова рассказала о намерении создать серию российских турниров по лёгкой атлетике.