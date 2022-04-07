Привалова рассказала о намерении создать серию российских турниров по лёгкой атлетике

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, что из себя будет представлять серия национальных турниров, которую планируют запустить летом.
Привалова рассказала о намерении создать серию российских турниров по лёгкой атлетике
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Aksonov

«Идея заключается в том, чтобы насытить календарь соревнованиями с призовым фондом. Хотим сделать серию из пяти-шести турниров, в рамках которых лучшие спортсмены будут поощряться. А по окончании серии — провести что-то вроде финала. Пока, к сожалению, не могу назвать конкретные цифры, потому что официально договор со спонсорами не подписан», — сказала Привалова в интервью RT.

По её словам, работа в этом направлении активно ведётся, хотя она в большей степени и на перспективу.

«Если уж начинать, то всерьёз и надолго. В дальнейшем можно даже расширить, увеличить количество соревнований, поднять призовой фонд. В конце сезона можно было бы проводить гала-вечер с награждением лучших спортсменов и тренеров, сделать много разных номинаций. Задумок очень много, но всё это, как обычно, упирается в финансы. Однако, как известно, под лежачий камень вода не течёт, поэтому нужно браться и делать», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Привалова выразила мнение, что лёгкая атлетика меньше других видов спорта пострадала из-за санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить