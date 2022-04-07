Привалова рассказала о намерении создать серию российских турниров по лёгкой атлетике

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, что из себя будет представлять серия национальных турниров, которую планируют запустить летом.

«Идея заключается в том, чтобы насытить календарь соревнованиями с призовым фондом. Хотим сделать серию из пяти-шести турниров, в рамках которых лучшие спортсмены будут поощряться. А по окончании серии — провести что-то вроде финала. Пока, к сожалению, не могу назвать конкретные цифры, потому что официально договор со спонсорами не подписан», — сказала Привалова в интервью RT.

По её словам, работа в этом направлении активно ведётся, хотя она в большей степени и на перспективу.

«Если уж начинать, то всерьёз и надолго. В дальнейшем можно даже расширить, увеличить количество соревнований, поднять призовой фонд. В конце сезона можно было бы проводить гала-вечер с награждением лучших спортсменов и тренеров, сделать много разных номинаций. Задумок очень много, но всё это, как обычно, упирается в финансы. Однако, как известно, под лежачий камень вода не течёт, поэтому нужно браться и делать», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Привалова выразила мнение, что лёгкая атлетика меньше других видов спорта пострадала из-за санкций.