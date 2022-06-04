Тарасова: Загитова может пойти по стопам Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать тренером.

«Вижу ли я её тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьёзно возьмётся за дело. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе», — цитирует Тарасова Sport24.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.

Ранее Татьяна Навка заявила, что фигуристка Алина Загитова может стать депутатом.