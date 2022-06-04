Тарасова: Загитова может пойти по стопам Тутберидзе
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«Вижу ли я её тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьёзно возьмётся за дело. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе», — цитирует Тарасова Sport24.
Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.
В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.
Ранее Татьяна Навка заявила, что фигуристка Алина Загитова может стать депутатом.