Тарасова: Загитова может пойти по стопам Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать тренером.
Тарасова: Загитова может пойти по стопам Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Вижу ли я её тренером? Вижу. Алина способна преуспеть в этом направлении, если серьёзно возьмётся за дело. Загитова может пойти по стопам Тутберидзе», — цитирует Тарасова Sport24.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.

Ранее Татьяна Навка заявила, что фигуристка Алина Загитова может стать депутатом.

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