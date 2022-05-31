Навка считает, что фигуристка Загитова может стать депутатом
- РИА Новости
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«Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то почему бы и нет», — цитирует Навку Metaratings.
Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Загитова получит поддержку в Татарстане, если захочет баллотироваться в депутаты Госдумы.