Журова: если Загитова получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получит поддержку в Татарстане, если захочет баллотироваться в депутаты Госдумы.
Журова: если Загитова получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму
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  • © Dmitry Golubovich

«В 20 лет Алина в депутаты не пойдёт. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Её там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму», — цитирует Журову «Спорт день за днём».


Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также стала победительницей финала Гран-при.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал желание Загитовой работать на благо спорта.

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