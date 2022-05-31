Журова: если Загитова получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получит поддержку в Татарстане, если захочет баллотироваться в депутаты Госдумы.

«В 20 лет Алина в депутаты не пойдёт. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Её там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у неё есть шансы попасть в Госдуму», — цитирует Журову «Спорт день за днём».



Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также стала победительницей финала Гран-при.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал желание Загитовой работать на благо спорта.