Лайшев: Загитова сможет спокойно работать в Министерстве спорта или в Госдуме

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал желание олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой работать на благо спорта.

«Думаю, в будущем Алина Загитова спокойно сможет стать спортивным функционером, работать в Министерстве спорта или в Госдуме. Безусловно, есть и над чем работать. Я уже говорил про дикцию, чем вызвал негодование её поклонников. Но я говорил это как директор школы, которую она закончила, как учитель», — приводит слова Лайшева Sport24.

Он также подчеркнул, что если Загитова будет и дальше совершенствоваться, то сможет добиться многого. По его мнению, спортивный опыт спортсменки не такой богатый, как может показаться, но это специфика вида спорта и его нравы.

«В любом случае все наши девчонки — большие молодцы, они духовно и физически подкованы и являются настоящими гражданами нашей страны», — заключил Лайшев.

Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на желание Загитовой работать на благо спорта.