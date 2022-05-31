Тарасова считает, что Загитова сможет работать в Министерстве спорта
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Ну а почему нет, сможет. Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. А дальше всё зависит от её желаний и целей», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.
Ранее Загитова заявила о намерении улучшить российский спорт.