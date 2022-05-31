Загитова: хочу делать российский спорт сильнее и лучше

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о намерении улучшить российский спорт.

«Я знаю, что нужно нашему спорту, ведь он — вся моя жизнь. Хочу делать его сильнее и лучше вместе с вами. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем — кто знает», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также является победительницей финала Гран-при.

Ранее Загитова рассказала, что замечания заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой помогали ей развиваться.