Загитова: Тарасова помогла мне развиваться в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что замечания заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой помогали ей развиваться.

«Татьяна Анатольевна — это глыба фигурного катания, она воспитала множество олимпийских чемпионов, она сделала большой вклад в фигурное катание. Были моменты, когда она указывала на мои ошибки — и это меня только подталкивало развиваться», — цитирует 19-летнюю фигуристку ТАСС.

Загитова является олимпийской чемпионкой Игр-2018, победительницей чемпионата мира (2019) и чемпионата Европы (2018).

В эти дни Тарасова празднует 75-летие, во Дворце спорта «Лужники» в её честь пройдёт два гала-шоу.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какую роль в её спортивной карьере играет Тарасова.