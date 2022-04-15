Загитова: Тарасова помогла мне развиваться в фигурном катании
- РИА Новости
«Татьяна Анатольевна — это глыба фигурного катания, она воспитала множество олимпийских чемпионов, она сделала большой вклад в фигурное катание. Были моменты, когда она указывала на мои ошибки — и это меня только подталкивало развиваться», — цитирует 19-летнюю фигуристку ТАСС.
Загитова является олимпийской чемпионкой Игр-2018, победительницей чемпионата мира (2019) и чемпионата Европы (2018).
В эти дни Тарасова празднует 75-летие, во Дворце спорта «Лужники» в её честь пройдёт два гала-шоу.
Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какую роль в её спортивной карьере играет Тарасова.